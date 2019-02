Nach Nagetier-Invasion: Mäusefreie Schule bis 2020

Beim Elternabend am Donnerstag wurde es verkündet: Der Mäuse-Pavillon kommt weg, am Standort wird – man höre und staune – eine echte Schule gebaut, keine bessere Gartenhütte, so wie es bislang war. Der Zeitplan: Der Zubau wird zuerst desinfiziert, damit die verbliebenen Gegenstände aus dem kontaminierten Bereich abtransportiert werden können, dann wird abgerissen. Bis spätestens August 2020 soll ein kompletter Neubau entstehen.