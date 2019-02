Meghans Protz-Party: Die Queen ist „not amused“

Mehr Hollywoodstar als Herzogin

Doch nicht nur der Privatjet, die noblen Dinner, die Luxus-Suite oder die zwei Bodyguards fielen negativ auf, auch mit ihrem Look setzte Meghan Markle ein gewollt oder ungewollt schlechtes Statement. „Als sie im 50er-Mantel und großer Sonnenbrille aus dem Hotel kam, erinnerte sie sofort an Audrey Hepburn in ‚Frühstück bei Tiffany‘. In diesem Moment war sie mehr Hollywoodstar als Herzogin“, beschreibt die Royal-Expertin der „Gala“.