Überraschungen und günstige Liftkarten

Los geht’s am Samstag bei jedem Wetter um 9 Uhr auf der Hochrindl. Ladys im Alter von 6 bis 99 Jahren bekommen beim Zirbenkogellift ein kostenloses Empfangsgetränk und erhalten 50 Prozent Ermäßigung auf alle Stunden- und Tageskarten. Auf den Pisten gibt es hilfreiche Tipps und Tricks von den Skilehrern der Skischule Hochrindl, und in den Gastbetrieben warten auf alle großen und kleinen Gäste nette Überraschungen. Und noch etwas: Für die jüngste und die älteste Skifahrerin gibt es am Samstag je einen schönen Überraschungspreis.