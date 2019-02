Wer zu schnell fährt, wird kein Österreicher?

26-Jähriger: „Es lässt sich leider nicht mehr rückgängig machen“

„Die Verwaltungsübertretungen wie in ihrem Bescheid angeführt, bedauere ich sehr. Es lässt sich leider nicht mehr rückgängig machen, man wird nur klüger dadurch und vermeidet in Zukunft die Vergehen. Es liegt mir fern, dass ich jemanden durch mein Verhalten gefährde. So wie ich nicht möchte, dass mir jemand etwas antut, so möchte ich es andersrum auch nicht“, bat der 26-Jährige in einem Schreiben an die MA 35 um eine zweite Chance.