NATO, Gas, Terror: Worüber Kurz und Trump sprachen

Kurz und Trump sprachen auch über Russland, den Nahostkonflikt und Nordkorea. „Nicht angesprochen“ wurde von Trump die Frage der Rücknahme von in Syrien festgehaltenen österreichischen IS-Kämpfern, so Kurz in der „ZiB 2“ (hier in der ORF-TVthek zu sehen). Er bekräftigte diesbezüglich die Position, dass Sicherheit vorgehe und es sich nur um „sehr, sehr wenige Fälle“ handle.