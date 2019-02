FIS-Chef Kasper glaubt an sehr gute Seefeld-WM

Während in Seefeld alles eitel Wonne ist, musste sich Kasper mit für ihn lästigen Fragen vornehmlich norwegischer Medien über den Schauplatz des nächsten FIS-Kongresses herumschlagen. Dieser werde in Pattaya in Thailand in Szene gehen, hatte der FIS-Vorstand während der Alpin-WM in Aare bestätigt. Kritik kam wegen der in Pattaya angesiedelten Sex-Industrie auch vom norwegischen Verband.