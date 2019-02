So nimmt die Welt Abschied von „Kaiser Karl“

Carla Bruni

Ebenso wie Melania Trump schätzte auch Frankreichs Ex-Premiere-Dame Carla Bruni die Kreationen Lagerfelds für Chanel und Fendi. Auf Instagram postete das Ex-Model mehrere Fotos von sich und der Modeikone und schrieb dazu: „Lieber Karl, danke für all das Funkeln ... Danke dafür, dass du Schönheit und Leichtigkeit in unsere Welt gebracht hast, so viel Farbe in die Dunkelheit, so viel Esprit in unsere öden Tage.“