Unternehmer zeigen kein Verständnis für die Sperre

Sie gehören zu jenen, die den Sonnenstrahlen am Dienstag nur wenig abgewinnen konnten: Die Unternehmer in der Altstadt, denen der Vorschlag der Politik - So wird die Neutor-Sperre im Detail aussehen - teils sauer aufstößt. Wie auch Angelika Schneider-Ranft, die ein Juwelier-Geschäft in der Getreidegasse betreibt: „Das ist ein Schildbürgerstreich, ich kann keine Fußgänger-Zone machen, wo die Obusse durchfahren. Wir haben schon jetzt weniger Kunden wegen der Baustellen.“