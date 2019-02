Die absurden Gegensätze in unserem Asylsystem

Payman Qalandari (22) ist einer der aktuellsten Fälle. Wie berichtet, wurde der Afghane am Samstag abgeschoben. Und das trotz besten Deutschkenntnissen auf C2-Niveau, großem Freundeskreis und dem Vorvertrag eines Arbeitgebers aus Niederösterreich in der Tasche. Seine Freunde aus dem Bezirk Korneuburg (NÖ) sind am Boden zerstört: „Es trifft in diesem Fall einfach einen völlig falschen Menschen, der sich eine Existenz in Österreich aufbauen wollte“, so Stephan N. zur „Krone“.