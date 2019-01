Mädchen ermordet: Was geschah in der Todesnacht?

Die Wagen dürften Richtung Anton-Wodica-Park gefahren sein, wo die 16-Jährige am Sonntagvormittag tot aufgefunden wurde. Warum die beiden in zwei verschiedene Taxis gestiegen sind und was dann passierte, ist unklar. Yazan A. schweigt derzeit zu den Vorwürfen. Wie sein Verteidiger Andreas Reichenbach am Dienstagabend erklärte, sei zwar in einem Vernehmungsprotokoll von einem Geständnis die Rede, dieses „hat er aber nicht unterschrieben“, so Reichenbach. Es sei dem 19-Jährigen nicht übersetzt worden.