Grüner schießt mit Jesus-Witz übers Ziel hinaus!

Wer sind die Profiteure? Wem schadet die Lösung?

Schlechter als bisher steigen eigentlich nur Protestanten und Altkatholiken aus. Für sie war der Karfreitag bisher ein ganzer Feiertag - nun ist es nur mehr ein halber. In Österreich leben rund 300.000 Evangelische, betroffen sind also weniger als vier Prozent der Bevölkerung. Die Besserstellung hingegen betrifft einen ungleich größeren Anteil der Bevölkerung: Rund 40 Prozent der Beschäftigten mussten auch bisher am Nachmittag des Karfreitags nicht arbeiten - all jene, für die dies bisher nicht galt, bekommen von der Politik nun ein Zuckerl in Gestalt eines freien Nachmittags.