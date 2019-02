Halb-Feiertag: Damit ist keiner wirklich glücklich

Regelung nach EuGH-Urteil

Der Europäische Gerichtshof hatte am 22. Jänner entschieden, dass der Feiertag am Karfreitag allen Arbeitnehmern in Österreich zusteht. Die bisherige Regelung, wonach nur Protestanten, Altkatholiken und Methodisten am Freitag vor Ostern freihaben, wurde als diskriminierend aufgehoben. Die Regierung hat daraufhin eine Neuregelung angekündigt, die die Wirtschaft nicht belasten, aber niemandem etwas wegnehmen werde. Somit fiel der Beschluss, dass am Karfreitag alle ab 14 Uhr freihaben.