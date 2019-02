Buwog-Prozess: Nun sind die Zeugen am Wort

Erster prominente Zeuge am 26. Februar

Am Donnerstag sind dann eine stellvertretende Sektionsleiterin und ein weiterer Kabinettsmitarbeiter geladen. Der vorerst prominenteste Zeuge kommt am 26. Februar: der schwarze Ex-Finanzstaatssekretär Alfred Finz. Vor allem soll es in den Befragungen einmal mehr um den Verkauf der Buwog-Wohnungen gehen, auch aber um die Einmietung der Finanz in den Linzer Terminal Tower.