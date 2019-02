Terrorexperte: „Der Dschihad bleibt uns erhalten“

„Gefahr nicht vorbei“

Eine Gefahr sieht Neumann darin, dass sich der IS zurückziehen und dann irgendwann zurückkommen könne. Wenn die USA jetzt entschieden, dass der Krieg gewonnen sei, verbesserten sich die Chancen für den IS, dass dies gelingt, warnt Neumann. Auf die Frage, ob die Gefahr von Terroranschlägen in Europa damit sinke oder steige, entgegnet der Experte, dass die Zahl der Terroranschläge im vergangenen Jahr in Europa zwar leicht abgenommen habe - vorbei sei die Gefahr aber nicht: „Die Terrorgefahr ist noch immer höher als vor dem Entstehen des ,Kalifats‘.“