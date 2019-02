Suarez verstolpert, verschießt - und verzweifelt

Lionel Messi hat für den FC Barcelona wieder einmal den Unterschied ausgemacht. Der argentinische Superstar erzielte per Foulelfmeter (43.) den entscheidenden Treffer beim 1:0-Zittersieg der Katalanen gegen Real Valladolid. In der Schlussphase scheiterte Messi allerdings mit einem weiteren Foulelfmeter am Valladolids Tormann Jordi Masip. Ncoh viel schlimmer erging es am Samstag aber Sturmpartner Luis Suarez - wie Sie oben im Video sehen können - einfach unfassbar!