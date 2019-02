Shiffrin: „Reiß dich für 60 Sekunden zusammen“

An Aare wird sich Shiffrin gerne zurückerinnern, auch wenn die Rennen von den Bedingungen her schwierig gewesen wären. „Wir hatten dieses Appartement am See, es war so gemütlich, ich habe mich wie daheim gefühlt. Ich habe immer gut geschlafen. An einigen Morgen bin ich beim Frühstück gesessen, und die Sonne ging über dem See auf und hat in den Raum gescheint. Da dachte ich mir, das ist so ein netter Platz. Ich erinnere mich nicht, dass ich dieses Gefühl schon einmal bei einem Großereignis gehabt habe.“