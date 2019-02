Lkw stößt Lastenrad samt Kindern um: 2 Verletzte

Ein Zusammenstoß eines abbiegenden Lkw mit einem Lastenrad, mit dem eine 39-Jährige zwei Kinder transportierte, hat am Freitag in Wien zwei Leichtverletzte zur Folge gehabt. Zu dem Unfall kam es gegen 8 Uhr in der City im Kreuzungsbereich der Schottengasse mit dem Schottenring, berichtete die Polizei am Samstag. Der 39-jährige Lkw-Lenker wollte laut den Ermittlungen nach rechts in den Schottenring einbiegen, während die Lastenradfahrerin die Kreuzung stadtauswärts in gerader Richtung passieren wollte. Bei der darauffolgenden Kollision wurde das Lastenrad umgestoßen.