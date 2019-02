US-Präsident Trump ruft nationalen Notstand aus

Im erbitterten Streit um seine Grenzmauer zu Mexiko hat US-Präsident Donald Trump am Freitag zu einer drakonischen Maßnahme gegriffen: der Ausrufung des nationalen Notstands. Damit kann er nach Angaben des Weißen Hauses auf Finanzmittel in Höhe von insgesamt rund acht Milliarden Dollar (7,1 Milliarden Euro) zurückgreifen, von denen er große Teile für den Bau einer Grenzbefestigung verwenden kann. Eine entsprechende Erklärung unterzeichnete Trump am Freitagvormittag in Washington.