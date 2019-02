Vlhova: „Ein großer Sieg für unser kleines Land“

WM-Superstar

Petra hält nun mit Silber aus der Kombi und Gold beim Riesentorlauf bei zwei WM-Medaillen in Åre. Und könnte am Samstag beim Slalom zum großen Superstar dieser Weltmeisterschaften aufsteigen. Wenn es ihr beim großen Slalom-Showdown erneut gelingt, Shiffrin in die Knie zu zwingen. Doch darüber wollte die Slowakin am Donnerstag Abend noch gar nicht reden: „Ich will diesen Moment genießen. Dann kommt der Slalom.“