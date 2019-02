So erklären die Rapid-Stars die Pleite gegen Inter

Mario Sonnleiter (Rapid): „In der ersten Halbzeit hatten wir zu viel Respekt vor dem Namen Inter Mailand, die haben das zehnfache Budget. In der zweiten Hälfte waren wir mutiger. Alles in allem war mehr drinnen. Manchmal hat die letzte Flanke nicht gepasst, für das erste Match war es in Ordnung. Vor dem Elfmeter war es ein Foul an Potzmann. Schade darum. Wenn du so ein Tor bekommst, ist es bitter. Das Cut ist ein bisschen mühsam, aber schöner werde ich eh nimmer.“