Das sind die Top 3 Ultrabooks mit 14 Zoll

Optisch der klare Favorit, beeindruckt die neue Zenbook-Serie durch edles Design. Gebürstetes Aluminium in Königsblau in Kombination mit einer Roségold-Leiste machen schwer was her. Noch beeindruckender sind allerdings die Zahlen. Nur 1,19 Kilogramm bringt der 14-Zöller auf die Waage, die Ausstattung kann den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Ob es nun beim Arbeitsspeicher 8 oder 16 Gigabyte RAM, eine 156 oder 512 Gigabyte SSD-Festplatte, oder 4-Kern-Intel-Prozessoren der sechsten oder achten Generation sein sollen, bestimmen Sie. Durch das neue ErgoLift-Kippschanier, welche die Tastatur minimal anhebt, erfreut man sich sowohl eines so gut wie randlosen Bildschirms, also auch einer verbesserten Luftzufuhr/Kühlung; und auch der für einen solch kleinen Rechner erstaunlich gute Sound aus den an der Unterseite angebrachten Boxen kann sich besser entfalten. Zudem soll die leichte Steigung auch die Ergonomie des Tippens verbessern. Nettes Detail am Rande: Das Touchpad fungiert bei Bedarf als Nummernblock - hält man den Finger auf die rechte, obere Ecke erscheinen die Ziffern auf dem nun als zweiter, kleiner Bildschirm dienenden Touchpad. Wer jetzt noch nicht überzeugt ist, dem sollte die Akkulaufzeit noch bekanntgemacht werden: Bis zu 14 Stunden hält das Zenbook laut Angaben des Herstellers durch. In der Praxis bringt es das Zenbook beim Websurfen immerhin auf erstaunliche 10,5 Stunden Laufzeit ohne Steckdose. Der Preis: ab ca. 1.099 Euro.