Behati Prinsloo ist ein „Jeans-Mädchen“

7 For All Mankind ist eine Jeans-Marke, die sowohl von Frauen, als auch von Männern getragen werden kann. Das Unternehmen lobte Prinsloo für ihren Einsatz und schwärmte, dass die Kampagne mit dem Victoria‘s-Secret-Engel ein Kinderspiel gewesen sei. „Was wir am meisten an Behati lieben, ist, dass sie mehr ist, als es den Anschein hat, jenseits dieser jüngeren Welle ikonischer Supermodels“, schwärmte das Jeanslabel in einem offiziellen Statement von seinem feschen Testimonial.