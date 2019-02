Destroyed But Not Defeated: Zeitgemäß und retro

Gastmusiker habt ihr wirklich unzählige auf „Deluxe Redux“. War das immer als Konzept geplant, so viel wie möglich an bekannten und befreundeten Musikern auf dem Werk zu versammeln?

Wir haben bewusst Stellen in den Songs freigelassen, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich dort einzubringen. Wir wollten uns damit nicht wirklich musikalisch verbreitern, es war einfach nur eine nette Sache, dass mehrere Leute am Album mitgearbeitet haben. Ein definierendes Album war für mich Mike Watts „Ball-Hog Or Tugboat?“, wo er die ganzen Stars der 90er wie Eddie Vedder und die Red Hot Chili Peppers mitspielen ließ. Er ließ aus seinen Songs eigene Sachen entstehen und diesen Spirit fanden wir toll. Wir haben auch überlegt, das vielleicht einmal so live umsetzen zu können, aber es ist einfach illusorisch. Eloui ist, wie gesagt, live an Bord, aber das ist logistisch einfach zu herausfordernd und man müsste viel zu viel proben. Es hätte uns einfach überfordert.