Renault will mit Ricciardo zum Topteam aufsteigen!

Das Formel-1-Team Renault hat am Dienstag in Enstone sein neues Auto mit der Bezeichnung „R.S.19“ für die am 17. März mit dem Australien-Grand-Prix in Melbourne beginnende Saison vorgestellt! Der neue V6-Turbomotor der Franzosen leistet „mehr als 950 PS“. Mit dieser Power und dem neu verpflichteten Spitzenpiloten Daniel Ricciardo will Renault den Angriff auf die drei Topteams starten.