Zwei schwere Unfälle auf Baustellen in Wien

Arbeiter von Metallteil an Kopf getroffen

Nur eine halbe Stunde später kam es zu einem weiteren schweren Unfall auf einer Baustelle: In der Lemböckgasse in Liesing war ein 67-Jähriger gerade mit Arbeiten am Dachgeschoß eines Gebäudes beschäftigt, als sich durch eine starke Windböe Verschalungsteile aus Metall lösten. Eines dieser Teile traf den Mann am Kopf.