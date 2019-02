Pensionist (91) schlägt Räuber-Duo in die Flucht

Diese Täter haben wohl fälschlicher Weise gedacht, in einem 91-Jährigen ein leichtes Raubopfer gefunden zu haben: Die beiden Unbekannten folgten dem betagten Mann am Montag in ein Wohnhaus im Wiener Bezirk Landstraße. Im Stiegenhaus versuchten sie, den Pensionisten zu berauben. Der Senior setzte sich jedoch so heftig zur Wehr, dass die beiden Angreifer ohne Beute die Flucht ergriffen.