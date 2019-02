Kein Maulkorb: Jetzt muss Besitzerin Strafe zahlen

Bei einer Kontrolle von zwei Wiener Linien Mitarbeitern in der Straßenbahn schnappte leider die Bußgeldfalle zu: „Obwohl die Herren genau wussten, dass der Hund zahnlos ist und ich wegen der ganzen Schikanen auch dieses Mal die Tierklinik-Bestätigung gezeigt habe und ,Gina’ in der Hundetasche war, haben sie mir eine Strafe von 50 Euro aufgebrummt“, so Dolores G. aus Wien-Hernals.