Nur Chef verdient mehr als der IT-Security-Experte

Interessante Details fördert die Studie über die Gehaltsaussichten in verschiedenen Feldern der IT zutage. Demnach verdienen Mitarbeiter im Helpdesk - also im Nutzersupport - in Deutschland jährlich rund 45.500 Euro brutto. App-Entwickler bekommen deutlich mehr und liegen mit einem durchschnittlichen Jahresverdienst von 60.000 Euro in der Mitte der Hackordnung.