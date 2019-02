Wind-Pech für Kraft - vierter Platz in Lahti!

Lieber jetzt Vierter als in zwei Wochen

„Ich bin lieber jetzt Vierter als in zwei Wochen“, meinte er augenzwinkernd im Hinblick auf die WM in Seefeld ab 19. Februar. Die Generalprobe in Willingen, wo am Freitag, Samstag und Sonntag inklusive eines Teamspringens drei Wettkämpfe am Programm stehen, findet mit seiner Beteiligung statt. „Ich würde schon gern nach Willingen fahren. Ich fühle mich gut und weiß nicht, warum ich trainieren gehen sollte“, sagte der zweifache Weltmeister von 2017 in Lahti.