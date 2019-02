Patscherter Falschgeld-Junkie

Jetzt fand in Eisenstadt der Prozess statt, in dem sich der junge Mann grundsätzlich geständig zeigte. Allerdings hatte er bei der Polizei noch von zehn gekauften „Blüten“ gesprochen. Jetzt sprach er davon, nur vier erworben zu haben: „Eine davon war außerdem kaputt, die habe ich verbrannt. Ich hab’ bei der Polizei zur zehn gestanden, weil der Beamte gesagt hat, sonst komme ich in Haft.“ Zur Einvernahme weiterer Zeugen wurde das Verfahren daher vertagt.