Tom Kaulitz: „Bei Heidi hab ich Gas gegeben“

Einen Tag zuvor hatte die „Germany‘s Next Topmodel“-Moderatorin über ihre Hochzeitspläne gesprochen. „Wir sind beide Deutsche. Das wird sehr organisiert und pünktlich ablaufen“, sagte Klum am Rande der New Yorker amfAR-Gala dem Portal „ET Online“. Sie hätten bereits ein Datum gefunden. „Ich war zweimal verheiratet und hätte nie gedacht, ein drittes Mal Ja zu sagen“, so Klum. „Aber ich mache es.“