Vonn-Abschied: „Nicht jeder kann Tom Brady sein“

Diese Verletzung war es schließlich auch, die Vonn daran hinderte, in dieser Saison den Alpin-Siegrekord des Schweden Ingemar Stenmark anzugreifen. 86 Weltcup-Siege hat Stenmark erreicht, bei 82 wird Vonn stehenbleiben. Heuer stieg die US-Amerikanerin wegen starker Schmerzen erst im Jänner 2019 in Cortina in den Weltcup ein, beleidigte dort aber zusätzlich einen Nerv im Wadenbein und spielte mit dem Gedanken, sofort alles hinzuschmeißen. „Aber so wollte ich nicht aufhören“, verriet die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010.