Bruchpilot arbeitet nach Notlandung schon wieder

Im Rahmen der früher vom Hotel Scalaria veranstalteten Air Challenge kam es wiederholt zu Unglücken. So stürzte am 15. 7. 2006 ein Pilot (61) mit einem Doppeldecker fast senkrecht in den See. Die Maschine zerschellte und ging unter. Taucher bargen den Mann. Zum nächsten Unfallkam es am 12. Juli 2013. Bei einem Fallschirm-Wettkampf im Rahmen der Veranstaltung stürzte ein Athlet (29) aus Belgien beim Landeanflug mit hoher Geschwindigkeit ins Wasser. Er erlitt schwerste Rückenverletzungen. Und am 18. Juli 2015 stürzte ein Pilot mit einer historischen Dornier Do-24 ATTin den See. Der Pilot schöpfte noch eigenhändig Wasser aus dem Cockpit, ehe er gerettet wurde. Danach gab es keine Air Challenge mehr.