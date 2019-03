Naomi Campbells lange Liste ihrer Promi-Lover

Die 48-jährige Naomi Campbell ist ein wahrgewordener Männertraum mit dementsprechend vielen Verehrern. Nur mit der Liebe schien es bei ihr bisher nicht wirklich klappen zu wollen: Die Liste an Verflossenen ist daher auch so lang wie die Beine des Topmodels. Und sie liest sich wie das Who-is-Who der Superreichen: von Hollywood-Schauspielern und Rockstars über Sportler bis hin zu Unternehmern - Campbell zeigte in der Vergangenheit weder in der Berufssparte, noch in der Optik ein klares Beuteschema. Nur eines haben alle gemeinsam: Erfolg.