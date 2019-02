Hirschers Plan: Nun startet Projekt Blitz-WM!

Wie angekündigt, pfeift Hirscher auf seine (sehr reellen) Medaillenchancen in der Kombi und im Team-Bewerb, reist erst am 13. Februar zur WM an. Wie üblich standesgemäß mit dem Privat-Jet. Und am Sonntagabend (17. Februar) will der 29-Jährige wieder bei sich zu Hause sein. Mit den Goldenen von Riesentorlauf und Slalom um den Hals.