Hard, Bregenz, Krems und Schwaz im Cup-Final-Four

Dank an Keeper

„Wir haben nach der Fünf-Tore-Führung zu viele Fehler gemacht. Als Max Hermann verletzt in der Abwehr ausfiel, haben wir komplett den Faden verloren. Die Halle hat gekocht und die Sensation gewittert. Am Ende verdanken wir wiederum unserem Torwart Golub Doknic den Sieg. Er hat fast 50 Prozent der Bälle gehalten,“ erklärte Hard-Coach Klaus Gärtner.