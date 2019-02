Bertl und Adele in Amerika

Mit ihrer Ausstellung über ihren Vater Berthold „Bertl“ Kaufmann, der nach langer Flucht erst 1949 wieder in die Steiermark zurückkehrte, und Adele Kurzweil, die 1938 zunächst nach Frankreich floh, dann aber in Auschwitz ermordet wurde, hat sie nun sogar in Übersee Aufsehen erregt: Der Katalog über die Schau, die derzeit im Grazer Museum für Geschichte zu sehen ist, wird vom Holocaust Reflection and Resource Center in Florida ins Englische übersetzt, um als Lehrbuch an Schulen in Florida und Kanada verwendet zu werden.