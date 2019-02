Hartinger-Klein: Baldiger Papamonat für alle Väter

Der „Feinschliff“ bei der - in der Begutachtung breit kritisierten - Mindestsicherungsreform betrifft, so Hartinger am Sonntag, vor allem die Erläuterungen und Erklärungen, einige „Kleinigkeiten“ werde sie noch adaptieren. So werde man „sicher“ bei Häftlingen und Behinderten-Wohngemeinschaften „etwas machen“. Bei bedingten Haftstrafen will die Ministerin auf die im Entwurf vorgesehene Streichung für die Dauer der Freiheitsstrafe verzichten, darüber verhandle sie gerade mit der ÖVP.