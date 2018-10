Wenn die Pflege zum Pflegefall wird

Pflegefinanzierung auf neue Beine stellen

Caritas und Hilfswerk fordern bereits seit Längerem eine neue und solidarische Pflegefinanzierung. Konkret schlagen die Hilfsorganisationen vor, den Pflegefonds, der bis 2021 gesichert ist, in ein fixes Gesetz zu überführen. Dadurch müsste der Nationalrat nicht mehr in regelmäßigen Abständen über dessen Verlängerung entscheiden. Der Pflegefonds ist ein Zweckzuschuss an die Länder zur Sicherung und zum Aus- und Aufbau des Betreuungs- und Pflegedienstleistungsangebots in der Langzeitpflege. Er ist derzeit mit 366 Millionen Euro dotiert, im nächsten Jahr werden es 382 Millionen Euro sein.