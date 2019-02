Vanek-Assist bei 2:0 von Detroit in Ottawa

Die Detroit Red Wings haben am Samstag in der NHL einen 2:0-Auswärtserfolg gegen die Ottawa Senators geholt. Thomas Vanek leistete in der 13. Minute die Vorarbeit zum ersten Treffer von Danny DeKeyser, nur 39 Sekunden später sorgte Darren Helm für den Endstand. Für Vanek war es der 15. Assist im 45. Saisonspiel.