Pokal-Kracher! Real und Barca treffen aufeinander

Im spanischen Cup-Semifinale kommt es zum „Clasico“ zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid. Das hat die Auslosung am Freitag ergeben. Das erste Duell der Erzrivalen steigt bereits am Mittwoch (6. Februar) im Camp Nou, das Rückspiel folgt drei Wochen später in Madrid. Die zweite Halbfinal-Paarung lautet Betis Sevilla gegen Valencia.