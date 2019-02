Sieben Fragen zu Masern: Impfskepsis als Problem

7. Was kann man gegen den Trend des Nicht-Impfens tun?

Gerade Skeptiker sollten intensiv aufgeklärt werden. Ärzte sollten sich dafür wirklich Zeit nehmen, was in der Praxis natürlich oft schwierig ist. Aber je differenzierter Ärzte auftreten, desto glaubwürdiger sind sie. Deshalb sollte unterschieden werden, zwischen Impfungen, die wirklich unbedingt nötig sind, wie etwa Masern, Mumps, Röteln – und welchen, die unter Umständen nicht von jedem gebraucht werden. Auch der Vorwurf, dass mit den Impfungen Geld verdient werden will, sollte entkräftet werden, denn das ist nicht wahr. Im Vergleich zu anderen Medikamenten sind Impfungen nämlich relativ günstig.