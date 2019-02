Rektor Tilmann Märk für dritte Amtszeit bestätigt

Möglich ist diese Wiederbestellung ohne neuerliche öffentliche Ausschreibung durch einen Passus im Universitätsgesetz, der bei qualifizierter Mehrheit in Uni-Rat und Senat ein verkürztes Verfahren zur Rektorsbestellung vorsieht. Der Senat stimmte einer Wiederbestellung von Rektor Märk vergangene Woche zu, der Universitätsrat am Donnnerstag; für die Zustimmung waren jeweils eine Zweidrittelmehrheit in Universitätsrat und Senat notwendig.