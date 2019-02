Klage abgewiesen: Hitler-Glocke bleibt hängen

Der juristische Streit um eine Kirchenglocke aus der Zeit des Nationalsozialismus ist am Mittwoch durch das Urteil eines deutschen Oberverwaltungsgerichts beendet worden. Die Klage eines deutschen Nachfahren eines Holocaust-Opfers gegen die sogenannte Hitler-Glocke von Herxheim am Berg im Bundesland Rheinland-Pfalz ist abgewiesen worden. Die seit 1934 in der protestantischen Jakobskirche hängende Glocke darf damit weiterhin dort hängen.