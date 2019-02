Fill baut um 10 Millionen Euro eine Future-Zone

1000-Mitarbeiter-Marke wird fallen

„150 neue Arbeitsplätze entstehen“, sagt Fill, dessen Unternehmen weiter auf Wachstumskurs ist. 900 Beschäftigte sind bereits in der Firmengruppe tätig, mit dem Ausbau soll damit auch die 1000er-Marke fallen. „Die Future-Zone ist ein Bekenntnis zum Standort im Innviertel“, sagt der Firmenchef. In den nächsten eineinhalb Jahren fließen rund zehn Millionen Euro in das Projekt, die Produktionshallen sollen noch heuer fertiggestellt werden.