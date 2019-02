Aufruhr der Winzer wegen Grundstück

Das Grundstück hinter dem Sozialzentrum soll in Bauland umgewidmet werden und Platz für 18 Wohnhäuser bieten. Dies stößt jedoch auf Protest: „Das Vorhaben widerspricht jeglicher Vernunft. Wie ein Spinnenfuß ragt das Gebiet in die Weingärten hinein. Die Erschließungskosten wären enorm, Lebensräume werden zerstört. Nur ein Grund spricht dafür. Die Gemeinde will kurzfristig ihr Budget aufbessern“, erklärt Winzer Gerhard Triebaumer. Mitstreiter Markus Hammer sieht einen Interessenkonflikt vorprogrammiert, vor allem durch die nötigen Weinbauarbeiten, die auch Lärm erzeugen. Die Gegner sehen andere Flächen für eine Besiedlung geeigneter. Diese stünden der Gemeinde aber nicht zur Verfügung, entgegnet SP-Bürgermeister Gerold Stagl: „Das Projekt ist die wirtschaftlich beste Lösung, da ein Teil bereits der Gemeinde gehört. Es geht uns um leistbares Wohnen. Egal wo man in Rust baut, man ist von Weingärten umgeben. Vor allem da die Winzer keine Baulücken in der Gemeinde zur Verfügung stellen.“