Ist Kylie Jenner etwa schon verheiratet?

Auf ein offizielles Statement lässt das Paar allerdings warten. Ob das nun ausgerechnet von Mama Kris Jenner kam? In der australischen Radiosendung „The Kyle and Jackie O Show“ wurde die 63-Jährige gefragt, ob die Hochzeit der beiden Turteltauben schon in Planung sei. Ihre coole Reaktion: „Nicht, dass ich wüsste. Also, wenn ihr etwas hört, ruft mich an.“