Ärztemangel: Türkis-Blau dreht den Spieß jetzt um

Schon in der ersten Parlamentssitzung nach der Winterpause brodelt es: Via Sondersitzung hält die SPÖ der Regierung den Ärztemangel vor. Doch die ÖVP schießt zurück, gibt der SPÖ die Schuld an allem und verweist auf zaudernde Ansagen roter Gesundheitsminister. Auch der Rechnungshof wird in die Debatte gezerrt.