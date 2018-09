Welle an Pensionierungen sorgt für Ärztemangel

Für die Hälfte der Stellen keine Bewerber

Ihr Wort in Gottes Ohr - denn dass dringend etwas getan werden muss, liegt auf der Hand. Bis zum Jahr 2025, so hat die Ärztekammer errechnet, sollen alleine in der Grünen Mark 608 Doktoren in den Ruhestand getreten sein. Fast die Hälfte von ihnen, in Summe 285, verfügt über einen Vertrag mit der Sozialversicherung. Im heurigen Jahr stehen insgesamt 97 Pensionierungen an, 92 sind es im Jahr 2019.