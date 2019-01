Junger Autolenker starb im dichten Schneetreiben

In Niederösterreich, dem Burgenland, im Süden der Steiermark und in Teilen Kärntens - bis zu 30 Zentimeter Neuschnee wurden registriert - herrschte in der Nacht auf Montag dichtes Schneetreiben. Bei Temperaturen um null Grad waren die Bedingungen dafür geradezu ideal, die meist feucht-nasse weiße Pracht bedeckte binnen weniger Stunden die gesamte Landschaft.